Ajax-talenten schitteren op Future Cup: "Hier kun je jezelf presenteren aan de buitenwereld"

De talenten van Ajax wonnen zaterdag al van het Mexicaanse Pachuca en het Duitse Borussia Mönchengladbach. Tegen Juventus werd het vanmiddag 0-0. Ajax eindigt zodoende eerste in de poule, Juventus gaat als nummer twee ook door naar de halve finale.

Tijdens het toernooi deden in het verleden veel spelers mee die later doorbraken. Zo werden Davy Klaassen (2010), Abdelhak Nouri (2014), Matthijs de Ligt (2015) en Ryan Gravenberch (2017) in het verleden speler van het toernooi. Een van de sterren van het huidige team van Ajax is linksbuiten Kayden Wolff.

Grote stappen

"Ik denk dat het goed is voor onze ontwikkeling", zegt het talent. "Het is een groot toernooi waar je jezelf kan presenteren aan de buitenwereld. Dit is wel leuk om mee te maken, ja." Wolff kwam in 2021 over van FC Volendam. "Sinds ik hier ben, ontwikkel ik me best wel goed, denk ik. Ik heb best wel goede seizoenen nu. Ik vind wel dat er nog meer inzit. Maar ik maak al grote stappen."

Ajax speelt maandag om 11.00 uur de halve finale tegen Anderlecht. De finale wordt om 16.00 uur gespeeld.