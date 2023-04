Frans marineschip vuurt saluutschoten af op het IJ: "Gaat door je hele lijf"

In de omgeving van het IJ waren vanochtend 21 saluutschoten van een Frans marineschip te horen. Het schip was naar Amsterdam gevaren als onderdeel van het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan Nederland.

Macron is vandaag en morgen in het land en brengt het grootste deel van die tijd in Amsterdam door. Vanochtend stonden onder meer de saluutschoten op het programma. In totaal waren dat er 42, de 21 schoten van het marineschip werden opgevolgd door 21 'Nederlandse' saluutschoten vanuit het Marineterrein.

De gemeente Amsterdam liet vrijdag al weten dat er schoten te horen zouden zijn. "Schrik dus niet", was te lezen in een bericht op de website. Dat niet iedereen daarvan op de hoogte was, bleek toen een bezorgde AT5-kijker uit Noord de redactie belde om te vragen of ze nu wel naar buiten kon.

Het tafereel trok ook wat bekijks. "Wat een lawaai", vertelt een jongen die normaliter vliegtuigen spot. "Zoiets als dit gaat door je hele lijf. Echt bijzonder." Een ander: "Zeker toen 'ie wat dichterbij kwam, had ik op een gegeven moment wel even een piep in mijn oor."

Het is heel bijzonder dat een bezoekend land een oorlogsschip meeneemt om namens het staatshoofd een saluut te brengt. "Ik denk dat het te maken heeft met dat de band tussen Frankrijk en Nederland anders is geworden in de loop der tijd", aldus Jaime Karremann van marineschepen.nl. "Daarnaast heeft Frankrijk nu ook meer interesse in Nederland omdat Nederland onderzeeboten wil gaan kopen en mogelijk van Frankrijk, want de Franse werf is een van de drie partijen die daar aan meedoet. Dat staat op de agenda."

Ontvangst op de Dam

Macron en zijn vrouw Brigitte waren kregen vanochtend een plechtige ontvangst op de Dam, waar ook burgemeester Femke Halsema en premier Mark Rutte bij waren. Nadat de delegaties van beide landen zich daar aan elkaar hadden voorgesteld, speelde de Marinierskapel het Wilhelmus en de Marseillaise - het volkslied van Frankrijk.