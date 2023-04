Drie jaar cel vanwege 21 babbeltrucs: dader kocht van buit Rolex en designerkleding

Een 25-jarige man is veroordeeld tot drie jaar cel omdat hij zich het afgelopen najaar schuldig heeft gemaakt aan 21 babbeltrucs. Hij richtte zich met zijn mededaders specifiek op kwetsbare en afhankelijke ouderen, onder meer in Amstelveen.

De babbeltrucs gebeurden tussen 24 augustus 2022 en 23 december 2022. In totaal wisten de man en zijn mededaders in totaal voor bijna 70.000 euro van de bankrekeningen van de slachtoffers op te nemen.

Zelfde werkwijze

Bij de babbeltrucs werd op eenzelfde manier te werk gegaan. De slachtoffers werden namelijk allemaal door iemand gebeld die zich voordeed als een bankmedewerker. Hen werd verteld dat een betaling naar het buitenland vanaf hun rekening zou worden gedaan en dat de slachtoffers hun bankpas en pincode moesten afgeven om die betaling te voorkomen.

Vervolgens werd de bankpas bij de slachtoffers thuis opgehaald en werd er met de bankpassen gepind. In sommige gevallen werden in de woning van het slachtoffer ook de pin- of opnamelimieten verhoogd, zodat meer geld kon worden opgenomen.

Rolex en merkkleding

De man heeft verklaard bij alle babbeltrucs betrokken te zijn geweest. Hij had op internet gezocht hoe hij makkelijk geld kon verdienen. Via een Telegram-groep kreeg hij opdrachten om op locaties verspreid door het hele land pinpassen op te halen. Dat was bij oudere mensen thuis of hij kreeg de pinpassen van een andere persoon. Daarna pinde hij in korte tijd zoveel mogelijk geld.

Hij verklaarde dat hij met de opbrengsten een reis naar Dubai boekte en een Rolex en dure merkkleding kocht. Naast de celstraf moet de man een groot deel van het buitgemaakte geld terugbetalen.