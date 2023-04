Joodse gemeenschap herdenkt Holocaust in Portugese Synagoge

Normaal vindt de herdenking plaats in de Hollandsche Schouwburg maar die wordt verbouwd. Daarom worden de slachtoffers van de Holocaust net als vorig jaar herdacht in de Portugese Synagoge aan het Mr. Visserplein. 'Jom' is dag en 'Sjoa' is Holocaust, legt David Simon uit, vicevoorzitter van stichting Jom Hasjoa Herdenking Nederland. "En die dag is gekozen omdat het begin was van de opstand in het getto van Warschau. Dit jaar precies tachtig jaar geleden."