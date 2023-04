Nabestaanden Bas van Wijk richten zich opnieuw tot schutter: "Wat een monster ben jij"

"Het valt ons zwaar dat we hier zijn, het lange wachten op hoger beroep en geen antwoord kunnen krijgen op onze vragen heeft ervoor gezorgd dat we niet verder kunnen gaan met ons leven", vertelt de zus van Bas van Wijk vandaag op zitting.

Zowel Van Wijk als de verdachte waren in de zomer van 2020 met een groep vrienden in De Oeverlanden. Op een gegeven moment ontstaat er een confrontatie tussen de twee groepen waarbij een gewapende Samir el Y. om het 'klokkie' van een van de vrienden van Van Wijk vraagt. "Anders schiet ik je in je kankerknie", zou El Y. gedreigd hebben.

"Ik deed dat omdat ik ze wilde vernederen", verklaarde hij vandaag tijdens het hoger beroep. Maar desbetreffende geeft het horloge niet af en er ontstaat een nieuwe confrontatie met een ander. El Y. zet zijn wapen op het been. Samir lost een schot langs de knie van de man, maar raakt niemand.

Gevoelige trekker

Samir besluit op dat moment weg te lopen, waarna hij wordt geroepen door Bas van Wijk. De twee gaan in discussie waarbij er wordt gescholden terwijl de verdachte op dat moment met zijn vuurwapen zwaait. Van Wijk deinst niet terug en doet juist een stap naar voren. Samir verklaarde vandaag dat hij daarvan schrok en twee schoten loste. De eerste kogel raakt het been van Van Wijk. Een tweede kogel in zijn romp is fataal.

Bij het hof verklaart de verdachte dat alleen het eerste schot bewust was, het tweede schot gebeurde volgens hem onbewust omdat het wapen heel gevoelig zou zijn. Zijn advocaat Veerle Hammerstein vergelijkt het met de richtingaanwijzer in de auto.

Uit een test van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt echter dat het wapen niet zo gevoelig is als El Y. stelt. Ook het Openbaar Ministerie en het gerechtshof zijn van mening dat er enige moeite nodig was om de trekker over te halen.

Spijt

Op het moment dat El Y aan het woord kwam, verlieten de nabestaanden de zaal. "Ik begrijp dat jullie mij haten. Toch hoop ik dat jullie me geloven als ik zeg dat het me spijt. Ik heb domme keuzes gemaakt, maar ik kan niks terugdraaien. Ik praat het niet goed, maar ik zat in een slechte fase in mijn leven. Het enige wat ik kan doen is aan mezelf werken. Ik hoop dat jullie mij op een dag kunnen vergeven en jullie verder kunnen met jullie leven. Het spijt me."

Het hof doet over ruim een maand, op 26 mei, uitspraak in de zaak.