Nieuwe 'Wesp'-intercity rijdt weer proefritjes na onderbroken eerste testdag

Als de proefritjes de komende weken slagen, wordt een tweede Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) ingezet. De oude modellen houdt de NS als back-up tijdens het testen. Stap voor stap zullen de nieuwe treinen zo alle huidige Intercity's vervangen, aldus een woordvoerder.

3 minuten sneller

De bedoeling is dat er uiteindelijk 99 van deze nieuwe sneltreinen gaan rijden door het hele land. Op sommige lijnen zal de trein in plaats van 160 straks 200 km/uur rijden, bijvoorbeeld op het traject tussen Amsterdam en Rotterdam. Dat betekent dat het ritje dan drie minuten korter zal duren: uit Rotterdam ben je dan in 38 minuten in Amsterdam.

Reizigers kunnen in de NS-planner zien op welke tijden de nieuwe Intercity rijdt.