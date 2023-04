Halsema tegen expats: "Zit niet in je eigen bubbel en zet je in voor je buurt"

Burgemeester Halsema roept expats op onderdeel van de Amsterdamse gemeenschap te worden. Dat zegt zij in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester. "Als je een international bent en in deze stad voor een langere periode komt wonen: aard hier ook echt. Zorg dat je je inzet voor je buurt. Tegelijkertijd is het een deugd als je de taal van je land leert spreken."

Afgelopen week bracht de Rabobank naar buiten dat steeds meer Amsterdammers de stad verlaten en daar expats voor terugkomen. Dat heeft verschillende redenen, waaronder de hoge prijzen voor huizen en te weinig sociale cohesie in de buurt. Het gevolg: de middeninkomens en jonge gezinnen trekken weg.

Hoe het met de sociale cohesie in de Halsema's buurt is gesteld? "In de binnenstad wonen steeds minder mensen. Dat is ook één van de problemen. Om mij heen zijn kantoren gevestigd. Ik woon nauwelijks meer in een buurt. In Amsterdam-Oost, waar ik vroeger woonde, dat was natuurlijk heel anders wonen. Daar kende ik mijn buren, de straat, gingen mijn kinderen naar school. Dat is heel anders dan hier. Ik maak ook wel eens de grap dat er weinig plekken in Nederland zijn waar ik zo weinig wordt herkend als in de binnenstad."

Middengroepen

De constatering in het Rabobankrapport noemt de burgemeester 'heel slecht'. Volgens Halsema heeft Amsterdam de middengroep nodig. "Dat zijn je verplegers, politieagenten, en leraren. Dat betekent dat een belangrijk deel van je bevolkingsopbouw kwetsbaarder wordt, dat is echt niet goed voor de stad. De tegenstellingen tussen mensen worden ook groter. Dat willen wij niet. Amsterdam is van oudsher een stad met veel verschillende soorten mensen. Dat willen we houden en ook versterken."

Halsema erkent dat de stad maar beperkt kan ingrijpen. "We kunnen bouwen. We doen dat hier met records. Elk jaar tussen de zeven- en achtduizend woningen. Die moeten wel toegankelijk zijn. In het rapport wordt aangegeven dat daar waar veel mensen klagen over het beperkt aantal vierkante meters, ze wel gedeelde voorzieningen willen hebben. Wij zien dat op de sociale markt steeds kleiner gebouwd wordt. Dat is slecht, er moeten namelijk ook jonge gezinnen kunnen wonen. Het moeten niet alleen eenheden worden die geschikt zijn voor alleenstaanden. We zijn hierover met woningcorporaties in gesprek."