Kat Budha mishandeld in binnentuin Zuid: "Een stok stak uit zijn anus"

Toen Esther maandagavond thuis kwam en haar kat Budha bloedend op de bank zag liggen schrok ze zich rot. Al snel zag ze wat er aan de hand was: er stak een stokje uit zijn anus. Het beestje is ernstig mishandeld.

"Wat iemand zo'n klein katje aan kan doen, dat is niet normaal." Esther Ebing heeft er geen woorden voor, zo wreed vindt ze het. Omdat de kat alleen in de binnentuin komt, moet het volgens Esther iemand uit de buurt zijn geweest. Dat dit is aangedaan door een mens wordt duidelijk in de dierenkliniek, waar inwendig onderzoek is gedaan. "Het moet met heel veel kracht gedaan zijn, want zijn darmen zijn geperforeerd."

Quote "Dat hij zoveel pijn heeft geleden vind ik echt verschrikkelijk" Esther Ebing

De kat is met zijn laatste krachten thuisgekomen en had zichtbaar pijn. "Dat hij zoveel pijn heeft geleden vind ik echt verschrikkelijk. Dat gun je echt niemand." Door het snelle handelen van de dierenartsen heeft Budha het heftige incident overleefd, maar het blijft spannend of het goed gaat. Hij eet nog niet genoeg en loopt risico op een inwendige infectie.

Flyers en aangifte Esther is op zoek naar antwoorden en die hoopt ze te vinden door de flyeren in de buurt. "Ik hoop reacties te krijgen om erachter te komen wie dit heeft gedaan." Ook doet ze aangifte. "De politie wilde eerst alleen een melding maken, maar omdat ze het toch extreme mishandeling vinden kan ik aangifte doen." Trauma Volgens Esther is haar kat getraumatiseerd na de mishandeling. Ze legt uit dat hij normaal altijd heel actief was, maar nu juist rustig en aanhankelijk. Ook Esther ervaart dit als een persoonlijk trauma. "De pijn van je kat komt ook bij jezelf binnen." Voorlopig laat ze Budha dan ook binnen, want de angst dat er weer een mishandeling plaatsvindt is groot. Maar, "het is echt een buitenkat, dus ooit zal hij weer de tuin in moeten."