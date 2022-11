Zes katten en hagedis dood na brand in Riekerhaven

Bij de brand in het containerwooncomplex aan de Voetbalstraat in de wijk Riekerhaven in Nieuw-West zijn zes katten en een hagedis, een zogeheten baardagame, omgekomen. Dat laat de brandweer vanavond weten. Het vuur ontstond vanmorgen in een van de woningen en sloeg snel om zich heen. Hierdoor raakten tientallen bewoners hun huis kwijt.