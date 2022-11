Stad NL V Na urenlang blussen is grote brand Riekerhaven onder controle

Na urenlang blussen is de brand in het containerwooncomplex aan de Voetbalstraat in de wijk Riekerhaven in Nieuw-West onder controle. Om 13.00 uur gaf de brandweer het sein 'brand meester', het vuur brak rond 8.30 uur uit. Het lijkt erop dat het hele complex als verloren mag worden beschouwd. Het gaat om tientallen containerwoningen voor studenten en statushouders.

Het vuur is vermoedelijk veroorzaakt door brandstichting. Er is een verdachte aangehouden. Ook verschillende bewoners hebben aan AT5 laten weten dat het gaat om een bewoner 'die in de war is' en waar al langer problemen mee waren. De zeer grote brand werd vanmorgen opgeschaald naar GRIP 1, dat betekent dat er zoveel mogelijk hulpverlening op af gaat. Alle bewoners zijn in veiligheid gebracht. Honderden bewoners, ook die van naburige woonblokken, moesten worden geëvacueerd. Sommigen moesten even ter controle naar de ambulances omdat ze rook hadden ingeademd.

Op verschillende filmpjes die naar AT5 zijn gestuurd is te zien dat er meerdere woningen van het complex compleet zijn uitgebrand. De bewoners worden opgevangen in het complex Overschie. In eerste instantie maakte de brandweer bekend dat er een gewonde naar het ziekenhuis was overgebracht, dit bleek niet te kloppen. Er zijn dus geen gewonden gevallen. De brandweer adviseerde door de enorm grote rookontwikkeling ramen en deuren dicht te houden. De rook was tot ver in de wijde omgeving te zien en zeker ook te ruiken. Het zit de bewoners daar niet mee, eerder dit jaar waaide op hetzelfde complex het dak van een aantal woningen tijdens de storm Eunice.

Het sein brandmeester is gegeven voor de brand aan de #Voetbalstraat in #Amsterdam. De brandweer zal nog enkele uren bezig zijn met nablussen. De bewoners zijn opgevangen in een sporthal in de buurt. — Brandweer AA (@BrandweerAA) November 13, 2022

Er wordt op dit moment met veel materieel ingezet op de grote brand aan de #Voetbalstraat in #Amsterdam. De brand is nog niet onder controle. Het appartementencomplex is volledig ontruimd. Meer info volgt. — Brandweer AA (@BrandweerAA) November 13, 2022

ZEER GROTE BRAND IN WONINGCOMPLEX IN DE VOETBALSTRAAT IN AMSTERDAM. pic.twitter.com/YdDwoVjOP3 — Robby Hiel (@PersburoUNN) November 13, 2022

De brandweer is uitgerukt naar een grote brand aan de #Voetbalstraat in #Amsterdam. Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit. Meer informatie volgt. — Brandweer AA (@BrandweerAA) November 13, 2022