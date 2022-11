Studentenvakbond na brand Riekerhaven: "Meer aandacht voor veiligheid"

Studentenvanbond ASVA maakt zich zorgen over de veiligheid van de bewoners op studentencomplexen. Naar aanleiding van de brand op het containercomplex op de Voetbalstraat in de wijk Riekerhaven in Nieuw-West.

"Vandaag werden de bewoners wakker met de heftige brand. Ook op andere plekken in de stad vinden vaker dit soort incidenten plaats: vorig jaar braken er verschillende branden uit in studentenwoningcomplexen op Uilenstede en aan de Krelis Louwenstraat. Ondanks de verhoogde aandacht op brandveiligheid, is het risico op brand nog steeds hoog op studentencomplexen", aldus de ASVA.

Vanmorgen brak er een grote brand uit in het studentencomplex Riekerhaven. De inwoners van het pand, allemaal studenten en statushouders, zijn het slachtoffer. "Deze bewoners zijn hun woning en daarmee een van hun basisbehoeften kwijt. Al sinds 2016 vraagt de ASVA aandacht voor veiligheid in studentencomplexen, en dagen als vandaag laten zien waarom dat nog steeds hard nodig is."

Afgelopen februari werd door storm Eunice het dak van ditzelfde complex weggeblazen. Bij de brand vandaag, en ook van die in andere gebouwen, zijn er sterke vermoedens van brandstichting. En dat 'maakt het gevoel van onveiligheid voor deze bewoners nog hoger'.