Opvallende expat-haat in en om Amsterdam: in Flevoland 'verrijken ze ons bestaan'

Mensen hebben regelmatig een bloedhekel aan expats in de stad, opvallend is dat die haat erg diep zit. Zo'n 3.000 deelnemers aan de panels van AT5 en NH geven precies dezelfde dikke onvoldoende (4) aan het alsmaar stijgende aantal expats in hun stad. En ook opvallend: het zijn niet meer alleen de exorbitante huizenprijzen die deze geënquêteerden irriteren. De nieuwkomers worden een enkele keer zelfs parasieten genoemd, of een plaag. "Ze halen de ziel uit de stad."

Uit de uitslag van een derde peiling, die van Omroep Flevoland, blijkt dat de oplossing zich misschien wel aandient aan de overkant van het IJmeer. Want in tegenstelling tot Noord-Hollanders zijn de Flevolanders juist enthousiast over de komst van meer expats. De ongeveer 600 deelnemers van dat Flevolandse panel geven in meerderheid een 7 of 8 aan de groei van deze buitenlandse inwoners. Een conclusie ligt voor de hand: expat, moven naar Flevoland.

De aversie tegen de internationale kenniswerkers in Amsterdam begint persoonlijke trekjes te krijgen. Dat valt af te leiden uit de reacties op de vraag aan het AT5-panel of de Metropoolregio Amsterdam (MRA) moet helpen met spreiding van de expats over de regio. Het samenwerkingsverband van dertig gemeenten in de twee provincies is juist in het leven geroepen om spreiding van bijvoorbeeld toeristen en expats gezamenlijk op te pakken.

Stad verlaten

Om een beeld te krijgen: op de 2,5 miljoen inwoners in de MRA zijn er 304.000 internationals. Daarvan is bijna 100.000 hoogopgeleid en die wonen vooral in Amsterdam en daarnaast Amstelveen, Haarlem en Almere. In de metropool leven ook 37.000 arbeidsmigranten en 16.300 vluchtelingen. De Rabobank publiceerde vorige week een onderzoek waaruit blijkt dat steeds meer Amsterdammers de stad verlaten en dat alleen expats de weg naar huizen in Amsterdam nog weten te vinden.

Burgemeester Femke Halsema reageerde daarop in een uitzending van AT5. Ook zij wijst naar de expats en vindt dat ze hun gedrag moeten aanpassen. "Zit niet in je eigen bubbel en zet je in voor de buurt", zegt ze. En ze geeft aan dat de taal leren spreken 'een deugd' zou moeten zijn.

Wereldstad

Vanuit de ruim 1.700 Amsterdamse deelnemers aan het AT5-panel blijkt dat de inwoners van de wereldstad vaak met die nieuwkomers in de maag zitten. Het lijken er te veel te worden. Ruim 71 procent van de deelnemers aan het panel hoopt op hulp bij de spreiding over de regio en de emotionele bewoordingen liegen er soms niet om. Het zijn 'parasieten', zegt de één zelfs, 'ze zuigen het bloed uit de stad'. "Ze profiteren een paar jaar van de stad, drijven woningprijzen op en gaan weer weg."

'Het is een plaag', verzucht de ander: "Weg ermee, ze zijn de plaag van de stad, geef Amsterdam weer een volkse, sociale structuur terug in plaats van die Pokémon-zombies die verder niet deelnemen aan de maatschappij. Die met hun witte oortjes in druk op straat lopen te communiceren met klanten. Door hun aanwezigheid zie je alle goede winkels verdwijnen en plaatsmaken voor overgeprijsde yuppie-zaken. Laat die gasten lekker oprotten naar Hoofddorp en geef Amsterdam terug aan de Amsterdammers, die zich nu niets meer kunnen veroorloven."

Bezoekers aan de Albert Cuypmarkt afgelopen vrijdag reageren minder fel, maar ook hier merk je dat expats een grote, en soms negatieve, rol spelen in het dagelijkse leven. "Naast me, beneden me, nog eentje verder naast me: ik ken ze niet. Ze stellen zich niet voor. I don't know, i don't know, als ik ze iets vraag."

