Ongeluk met fietser op Churchill-laan is tweede in maand tijd: "Niet te geloven"

De politie deed na het ongeluk , dat rond 9.20 uur plaatsvond, urenlang onderzoek. Daarbij werd ook een drone ingezet om luchtbeelden te maken. "In een maand twee keer , niet te geloven echt", zei een buurtbewoner. "Waarschijnlijk ook hetzelfde type ongeluk. Afschuwelijk, afschuwelijk. De buschauffeur ziet ze gewoon niet."

"Ik woon hier om de hoek en ik zie het vaak maar net goed gaan", vertelt een ander. "Je ziet bij de stoplichten de fietser iets te ver naar voren gaan. Die hebben hetzelfde moment groen. En dan gaat die bus, of een vrachtwagen, om de hoek en die ziet dan niet de fietser."

Een andere bewoner van de Rivierenbuurt zegt dat touringcars vroeger niet over de Churchill-laan reden, maar dat ze dat nu wel doen vanwege de afsluiting van de Wielingenstraat bij de Rai . "De grote bussen reden daar altijd langs."

Bewoners vrezen dat het binnenkort weer fout gaat. "Er moet iets aan deze kruising gebeuren. Zo snel mogelijk. Dat zo'n ongeluk de volgende keer niet meer kan gebeuren. "

Het slachtoffer, een 50-jarige man, is vanochtend per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie kon verder nog niets over het letsel zeggen.