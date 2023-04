Klokken van carillon Westerkerk omlaag getakeld voor restauratie

Het gaat om de klokken waar de beiaardier zijn melodieën op speelt, vertelt John Faasse, de koster van de Westertoren. Erop zijn psalmen in het Latijn te lezen. In totaal telt het carillon 51 klokken, de kleintjes zijn er volgens Faasse gewoon met de hand uitgetild, de grootste kunnen wel een paar duizend kilo wegen en komen zeker tot heuphoogte.

De veertien grootste klokken van het carillon zijn gegoten in 1658 door François en Pierre Harmony. De broers stonden in die tijd bekend als twee van de beste klokkengieters uit de stad. Ze goten ook het beeld van Atlas op het Paleis op de Dam en de klokkenspelen van meerdere andere kerken in de stad.

Het bedrijf dat de klokken nakijkt en stemt, zal ook een nieuw frame bouwen waar ze in komen te hangen, om het vorige, verroeste exemplaar te vervangen. Naar verwachting zal de restauratie van de toren in 2024 klaar zijn.