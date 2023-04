Zo bereiden Jordanezen zich voor op de wildplassers met Koningsdag

Nog een nachtje slapen en de Jordaan kleurt weer oranje tijdens Koningsdag. En terwijl enkele Jordanezen de benen nemen voor het feestende publiek, proberen andere bewoners met man en macht te voorkomen dat hun buurt niet opnieuw uitmondt in een openbaar toilet: "We gaan alles afzetten."

"Het is niet meer leuk, heel jammer", vertelt een vrouw die uitlegt dat ze de stad verlaat op Koningsdag. Ze vindt dat het in haar eigen buurt te druk wordt: "Ik woon om de hoek van de Westerstraat, dat is waar het gebeurt. Uit het hele land komen ze daarnaartoe." Ook een andere dame vertelt dat ze de stad uitvlucht vanwege de drukte: "Het is er niet meer zoals het vroeger was helaas. Hordes mensen lopen langs: ze gaan naar de Westerstraat, naar dat mooie bord dat daar hangt. Voor veel mensen is dat een soort bedevaart."