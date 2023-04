Plasboetes, toiletten en afsluiting Westerstraat bij drukte: dit zijn de Koningsdagmaatregelen

Over twee weken kleurt de stad weer voor een dag oranje. Om tijdens Koningsdag de Jordaan niet in één groot openbaar toilet te laten veranderen, neemt de gemeente extra maatregelen. Er komen extra toiletten en handhaving gaat strenger controleren. Ook kan één van de drukste feeststraten mogelijk worden afgesloten bij te veel drukte.

Bij grote drukte in de Jordaan is het de bedoeling van de gemeente dat een aantal kleinere straten eenrichtingsverkeer worden, om zo een betere doorstroom door de krappe straatjes te regelen. Dat zou dan onder andere gelden voor de Tweede Boomstraat en de Eerste Anjeliersdwarsstraat.

Café Nol en Blaffende Vis

De gemeente kan ook nog kiezen voor een ingrijpendere maatregel. Als het op de Westerstraat - met zijn bekende kroegen - zo druk is als tijdens vorige edities van Koningsdag, dan wordt een gedeelte van de straat afgesloten. De afsluiting zou ter hoogte van de cafés Nol en de Blaffende Vis komen. Feestgangers mogen de straat dan nog wel uit, maar kunnen er niet meer in.

Ook wordt het podium van de Blaffende Vis - dat bekend staat vanwege de grote koningshuis getinte gevelbeelden - niet op de weg, maar op het middengedeelte van de Westerstraat geplaatst. Zodat beide zijden van de straat begaanbaar blijven voor het publiek.

75 extra toiletten

Naast de 250 toiletten die ieder jaar beschikbaar zijn, worden er in de stad nog 75 extra toiletten geplaatst. Daarnaast opent Stichting Ontmoetingsruimte Ouderen Jordaan aan de Tichelstraat de deuren voor bezoekers met hoge nood. Door middel van vlaggen en stickers moeten feestvierders weten waar de dichtstbijzijnde wc is en daardoor niet kiezen voor de gracht, het portiek of de bosjes.

De Jordanezen waren afgelopen Koningsdag boos op de wildplassers nadat de wijk veranderde in één groot toilet. "De pis stroomt zelfs de gang in omdat er tegen de deur aan wordt gezeken", liet één van hen aan AT5 weten. Ook de gemeente is het er mee eens dat de Jordaan geen openbaar toilet is en gaat extra streng controleren op de wildplassers. Zij kunnen een plasboete van 140 euro verwachten. Om te zorgen dat de toiletten langer gebruikt kunnen worden op de 27e, worden de wc's na Koningsnacht een keer extra geleegd.

Aan de Amsterdamse grachten

Tijdens Koningsdag veranderen de grachten van de stad jaarlijks in een mini-Sail. Om ervoor te zorgen dat het aardig doorvaart neemt de gemeente dit jaar extra maatregelen op het water. Zo is de hele binnenstad eenrichtingsverkeer en geldt er voor de gehele stad dat je niet met een boot langer dan 10 meter mag varen, met uitzondering van de Kostverlorenvaartroute en de vaarwegen ten westen daarvan.

AT5 zal op Koningsdag weer als vanouds een live-uitzending maken met een verslag van alle feestelijkheden in de stad.