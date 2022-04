Politie: te druk op het water, kom niet meer met de boot

Ook op de straten is steeds meer oranje te zien. En dat zijn lang niet alleen Amsterdammers. "We komen uit Limburg, man", zegt een jongen die met een aantal vrienden bij het Centraal Station staat. "We hebben hier twee uur voor in de trein gezeten en het is het honderd procent waard."

Tot en met 16.00 uur doet AT5 live verslag vanuit de hele stad. We gaan naar de leukste feestjes en de gezelligste vrijmarkten op onder meer de NDSM-werf, in Oost, in de Jordaan, in het Vondelpark en in Zuidoost. Volg de live-uitzending op tv, op onze site, op Facebook of op YouTube. Houd verder het liveblog in de gaten voor filmpjes, foto's en ander Koningsdag-nieuws.