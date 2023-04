Eerste Koningsdag met statiegeld op blikjes: "Daar hou ik me vandaag echt niet mee bezig"

Dat er veel wordt gedronken tijdens Koningsdag is bij de meesten wel bekend. Maar wat gebeurt er met de lege blikjes? Sinds deze maand zit er namelijk 15 cent statiegeld op blikjes bier en fris. Maar tijdens Koningsdag hebben veel Amsterdammers daar maling aan. "We flikkeren het straks allemaal op een hoop."

"Ik zal eerlijk opbiechten, ik ga geen servicepunt zoeken waar ik mijn blikjes in kan leveren voor statiegeld", zegt een feestganger in de Jordaan. Bij supermarkten kan je de lege blikjes inleveren. Op blikjes zit sinds deze maand statiegeld, maar kleine flesjes hebben al sinds 1 juli 2021 statiegeld. Sinds de invoering hiervan is het aantal plastic flesjes in zwerfafval al met meer dan 50% afgenomen.

Waar het voor de een alleen bier open en weggooien is, hebben sommige mensen ook een slimmere aanpak. De zestienjarige Nordin gaat al jaren de straat op met Koningsdag en nu de blikjes erbij zijn gekomen is het statiegeld dat hij inzamelt na vandaag waarschijnlijk alleen maar meer: "Vorig jaar heb ik driehonderd euro opgehaald, alleen op deze dag al."

Of het wat oplevert is de vraag, want de blikjes moeten wel heel ingeleverd worden. "Mensen knijpen er helaas al snel in."