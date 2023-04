Politie houdt meerdere zakkenrollers aan en vraagt om alertheid

De politie noemt het speuren naar zakkenrollers in menigtes een vak apart. "En bij de politie werken mensen die hier heel goed in zijn. Natuurlijk zetten we deze mensen in op Koningsdag omdat ook zakkenrollers van deze dag houden. Hoe drukker het is, hoe makkelijker het voor zakkenrollers is om toe te slaan."

De vier verdachten zijn op heterdaad betrapt. "Ondanks deze mooie aanhoudingen, willen we iedereen op het hart drukken om goed op je spullen te letten zoals telefoons en sieraden. Zeker wanneer je in de drukte bent!"

Agenten die zich bezig houden met het betrappen van zakkenrollers zitten onder meer in het zogeheten doelgroepenteam van de politie. Ze werken in burger. Ook wordt er door de politie soms gebruik gemaakt van loktassen.

Grote incidenten zijn tot nu toe uitgebleven. Er zijn naast de vier zakkenrollers wel nog een aantal anderen opgepakt, maar de politie wil nog geen exacte aantallen noemen.