Koningsdag lijkt vandaag druk maar feestelijk te zijn verlopen. AT5 was tussen 12.00 en 16.00 uur met meerdere verslaggevers live in de stad.

Verslaggevers waren onder meer op de vrijmarkt in het Vondelpark, het Bijlmerplein in Zuidoost, de NDSM-werf in Noord en de 9 straatjes in de Jordaan. Bekijk hierboven een compilatie.

De hele uitzending zien? Kijk hieronder: