Backgammon-erelijst gestolen uit café 't Monumentje: ''Ik snap de lol niet"

Koningsnacht was koud dit jaar, maar voor de eigenaresse van café 't Monumentje aan de Westerstraat was het wel echt van een koude kermis thuiskomen. Daar werd door een groepje jongens de erelijst van hun jaarlijkse Backgammon-toernooi gestolen. Eigenaresse Ingrid: ''Het bord heeft voor ons een grote emotionele waarde. Ik snap niet waarom mensen dat voor de lol stelen.''

De erelijst heeft al sinds 1988 een plek naast de ingang van het café, maar daar is nu alleen nog een lege afdruk te zien. Volgens Ingrid is het voor de stamgasten die Backgammon spelen een eervolle vermelding om ooit op het bord te komen. Wat de diefstal extra triest maakt is dat de eerste en de meest recente organisatoren van het toernooi inmiddels overleden zijn.

Goede hoop

Stamgast Ris kwam die avond toevallig langs het café en zag een groepje jongens staan. ''Het was heel raar. Ze moesten lachen om een stuk hout. Ik dacht de plank te herkennen, maar wilde dit toch even controleren en liep daarom naar binnen.'' Toen Ris terugkwam waren de jongens al gevlogen.

Ingrid en Ris hebben goede hoop dat de erelijst teruggevonden wordt. Ingrid: ''Als hij terug is, hangen we hem gelijk op en krijgt de vinder een beloning.''