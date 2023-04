Ajax vrouwen winnen van FC Twente en nemen koppositie over

In de veertiende minuut zette Chasity Grant de versnelling in en schoot op goal. Haar inzet werd door Oranje-keepster Daphne van Domselaar gestopt, maar de bal belande voor de voeten van Tiny Hoekstra. Zij scoorde uit de rebound en zette Ajax op voorsprong.

De Tukkers voerde in de tweede helft de druk op, maar slaagden er niet in om te scoren. Door de 1-0 winst van de vrouwen van Ajax is Twente de regie over het landskampioenschap kwijt.

De titelstrijd wordt volgende week beslist. Op zondag 7 mei speelt de nieuwe koploper Ajax uit tegen PEC Zwolle, die nummer zes op de ranglijst staat. FC Twente krijgt de nummer zeven op bezoek, Feyenoord. De Ajax vrouwen werden in het seizoen 2017/2018 voor het laatst kampioen.