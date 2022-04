Ajax Vrouwen winnen wel bekerfinale van PSV

In een aantrekkelijke eerste helft kregen de Ajax Vrouwen de meeste kansen. Vaak stond Lisan Alkemade van PSV in de weg, maar de doelvrouw had in de 36e minuut geen antwoord op de inzet van Nadine Noordam.

In de tweede helft kwam PSV toch weer op gelijke hoogte. De Deense aanvaller Amelie Thestrup tikt een voorzet van de rechterkant binnen. Vlak daarna liet Ajax alweer van zich horen. Romée Leuchter kopt de nummer twee van de competitie weer op voorsprong, 2-1. En dat bleek voldoende voor de winst.