Tadic baalt van verloren bekerfinale: "Dit mag niet als serieus team"

Een teleurstellende avond voor Ajax in Rotterdam. Na een 0-1 voorsprong bij rust was het uiteindelijk toch PSV dat naar huis ging met de beker. Aanvoerder Dusan Tadic baalt flink van de manier waarop Ajax onderuit ging en vindt dat hij een penalty had moeten krijgen. "Honderd procent. Ongelofelijk dat het geen penalty was."

"Je wil elke prijs pakken", zei Tadic op de persconferentie na afloop van het duel. "En deze geef je weg in drie of vier minuten. Dat mag niet als serieus team. Maar er komen nog vijf finales aan en 'we moeten pak schaal'."

Over dat penaltymoment waar Ten Hag op doelde had Tadic ook nog wel wat te zeggen. In zijn ogen werd hij onderuit gewerkt door PSV-speler Joey Veerman. "Makkelie is onze beste scheidsrechter, maar het was zeker een honderd procent-penalty."

Ihattaren

Ander opvallend moment was het debuut van Mohamed Ihattaren. Uitgerekend tegen zijn oude club kwam hij voor het eerst uit in het Ajaxshirt. De suggestie van een van de aanwezige journalisten dat dat een beloning zou zijn voor Ihattarens harde werken de afgelopen maanden sloeg Ten Hag resoluut van de hand. "Ben je gek. Dat is om de wedstrijd te winnen. Dat is het idee."