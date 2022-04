Gravenberch over vriend Ihattaren: "Ik hoop dat hij erbij is zondag"

De 19-jarige zal voor de derde keer een bekerfinale spelen. Maar ook is er het besef dat het wel eens de laatste keer kan zijn voor een tijdje bij Ajax. "Ik ben als jonge jongen hier gekomen en een echte man geworden", vertelt Gravenberch. "Het is inderdaad anders", vervolgt hij.

Mohamed Ihattaren

Ihattaren is sinds dit seizoen Ajax-speler en daar is Gravenberch blij mee. "Hij is een goede vriend, ik speel al sinds de F1 tegen hem", vertelt Gravenberch. Hij hoopt dan ook dat zijn vriend Ihattaren een plek in de selectie krijgt aankomende zondag tegen PSV in de bekerfinale.

De bekerfinale tussen PSV en Ajax in De Kuip begint zondag om 18.00 uur. Dat de finale wordt gespeeld in het stadion van Feyenoord is voor Ryan extra lekker. "Als je beker daar wint dan is dat wel een lekker gevoel."

