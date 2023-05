Stille Tocht en Nationale Herdenking op de Dam vanaf 18.15 uur live bij AT5

Op verschillende plekken in de stad wordt vandaag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. AT5 zendt de Nationale Herdenking op de Dam en de voorafgaande Stille Tocht door de stad live uit vanaf 18.15 uur.

Aansluitend is vanaf 19.50 uur de Nationale Herdenking op de Dam te volgen. De koning en koningin leggen daar een krans namens de hele Nederlandse bevolking, en (klein)kinderen leggen namens overlevenden kransen voor verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Televisiepresentator Dieuwertje Blok zal daar de jaarlijkse toespraak houden.

We volgen de Stille Tocht die traditioneel door de Joodse Buurt loopt richting de Dam, en vertellen tijdens de tocht de verhalen uit die buurt. De stoet komt onder meer langs de Dokwerker, het Holocaust Namenmonument, de Schaduwkade en gaat via de Utrechtsestraat en het Rembrandtplein richting de Dam. Naast honderden Amsterdammers lopen ook burgemeester Halsema en de voorzitter van het Amsterdamse 4 en 5 mei comité Job Cohen mee.

AT5 besteedt op 4 en 5 mei veel aandacht aan de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Op 4 mei volgen we vanaf 18.15 uur de Stille Tocht vanaf het Stadhuisplein naar de Dam, met aansluitend de Nationale Herdenking. Op 5 mei vieren we Bevrijdingsdag live vanuit de stad op AT5 tussen 18.30 uur en 19.30 uur. Deze productie is mede mogelijk gemaakt door Het Amsterdams 4 en 5 mei comité