Misdaad nl Politie heeft handen vol aan explosies: "Geen patroon of dwarsverbanden te ontdekken"

De politie noemt het onderzoek naar de tientallen explosies in de stad een enorme uitdaging. Doordat het om veelal losse conflicten gaat en er geen patroon is, is het lastig om de explosies een halt toe te roepen. "Je ziet dat ze voortkomen vanuit allerlei achtergronden. De motieven lopen erg uiteen en het is heel lastig om een trend of een bepaald dwarsverband waar te nemen", aldus de politie in gesprek met AT5.

AT5 / Laurens Niezen

Het is een reactie op de tientallen explosies bij woningen en bedrijven in de stad. Waar instanties vorig jaar ongeveer honderd ontploffingen telden, zijn dat er dit jaar alweer minstens dertig. De achtergronden van de explosies lopen uiteen. Zo noemt de politie intimidatie een motief, maar ook zakelijke conflicten en ruzie in de relationele sfeer blijken reden om een bom neer te leggen. Zwaar illegaal vuurwerk "Wat daarin opvalt is het gebruik van zwaar illegaal vuurwerk, iets wat we ook bij plof- en ramkraken in het verleden gezien hebben", zegt politiewoordvoer Nabil Ou-Aissa. "Daarbij zie je voornamelijk het gebruik van cobra's die - nu alleen nog- voor enorme materiële schade zorgen, maar die ook zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Het is voor ons daarom echt een doorn in het oog om te zien met welk gemak je in Europa aan die cobra's kunt komen. Daar moet echt iets aan gedaan worden." Opgeblazen deuren en vernielde gevels Explosies in de stad blijven elkaar alsmaar opvolgen. Zo werd de voorgevel van een Surinaams restaurant donderdagnacht nog verwoest door een brand als gevolg van een ontploffing en schrokken bewoners rondom het Bullepad in Nieuw-West begin deze week rond vier uur wakker door een harde knal.

Quote "Ik voel me gewoon niet veilig in mijn eigen buurt" omwonende explosie Bullepad

Het geeft sommige Amsterdammers een onprettig gevoel: "De volgende keer is het mijn portiek", zegt een vrouw die aan het Bullepad woont. "Ik heb ook twee kleine kindjes, dat maakt me wel extra angstig. Ik voel me gewoon niet veilig in mijn eigen buurt." Ook de Amsterdamse driehoek maakt zich zorgen. Zo liet burgemeester Femke Halsema zich er begin maart nog over uit: "Het is een volstrekt onverantwoorde vorm van misdaad waarbij gelukkig geen gewonden zijn gevallen." Preventief fouilleren Volgens Frank Paauw, korpschef van de Amsterdamse politie, zijn explosieven steeds harder en zwaarder. Hij noemde het dreigen met handgranaten 'oude romantiek'. Niet alleen in Amsterdam vliegen de ontploffingen je om de oren, ook in Rotterdam gaat om de haverklap een explosief af. Reden voor burgemeester Ahmed Aboutaleb om te starten met preventief fouilleren in de wijken waar meerdere explosies afgingen. De Amsterdamse politiek zal op haar beurt met een schuin oog naar de havenstad kijken, VVD-fractievoorzitter Claire Martens heeft begin maart schriftelijke vragen ingediend bij het college. Aanstaande woensdag staat een spoeddebat op de agenda.