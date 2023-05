Joodse belangenorganisatie veroordeelt spreekkoren: 'Helemaal terug bij af'

Boosheid en veel verdriet: het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) reageert vol afschuw op de antisemitische spreekkoren die gisteren zouden zijn gezongen door voetbalsupporters in een metro op weg naar de Johan Cruijff Arena. "We zijn helemaal terug bij af. Vreselijk zonde zo vlak na 4 en 5 mei", reageert Naomi Mestrum, directeur van de Joodse belangenorganisatie. Volgens haar zongen de supporters onder meer teksten als 'Hamas, Hamas, joden aan het gas'.

De politie hield gisteren meer dan 150 voetbalsupporters aan voor het zingen van de antisemitische teksten. Volgens de politie gaat het om supporters van AZ, die op weg waren naar de Johan Cruijff Arena voor de wedstrijd tegen Ajax.

Er zou dus onder meer 'Hamas, hamas, joden aan het gas' gezongen zijn. De politie wil dat niet bevestigen, maar zegt dat het om meer gaat dan het 'joden, joden' dat met regelmaat rond wedstrijden van Ajax te horen is.

De supporters zouden verschillende keren zijn gewaarschuwd en gevraagd te stoppen met het zingen van de discriminerende teksten. Daar gaven ze geen gehoor aan. Toen ze door bleven zingen, werd hun metro stilgezet en werd de grote groep aangehouden. De supporters werden overgebracht naar het cellencomplex.

'Heel wrang'

De Joodse belangenorganisatie noemt de gezongen liederen 'heel pijnlijk'. "Het is wrang dat we op 4 mei roepen 'dit nooit meer' en er even later exact datgene geroepen wordt wat er met de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde", zegt Mestrum.

"Pijnlijk voor slachtoffers, voor nabestaanden, voor iedereen. We moeten niet denken dat de oorlog iets prehistorisch was. Het is relatief kort geleden dat het heeft plaatsgevonden. Daarom is dit ook walgelijk en heel erg verdrietig. Er is nog altijd geen besef wat er tijdens de oorlog gebeurd is."