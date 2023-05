Ajax Vrouwen landskampioen na dikke zege in Zwolle

De Ajax Vrouwen zijn vanmiddag in Zwolle landskampioen geworden. Een zege was genoeg voor de ploeg van Suzanne Bakker om de titel veilig te stellen. En dat lukte, het werd 6-1. Romèe Leuchter was betrokken bij vier doelpunten.

De zege, en dus de titel, kwam echt geen moment echt in gevaar. Vooral omdat Ajax al in de negende minuut, via Leuchter, scoorde. 1-0. Vlak voor rust schoot Quinty Sabajo een voorzet van Leuchter binnen. Een minuut daarna was de titel zo goed zeker veiliggesteld. Het was weer Leuchter, die na een schitterende kapbeweging de uitkomende keeper passeerde, die scoorde.

Tweede helft

Na rust ging Ajax vrolijk verder en weer na een voorzet van Leuchter. Tiny Hoekstra schoot 'm ditmaal binnen. In de zestigste minuut kopte Hoekstra haar tweede binnen. Ashleigh Weerden maakte even later nummer zes. Vlak voor tijd redde Zwolle de eer.

Na het laatste fluitsignaal was het natuurlijk groot feest op het veld. Bij de wedstrijd waren zo'n 3500 supporters aanwezig. Onder meer Ajax-directeur Edwin van de Sar en voormalig Ajacied Wesley Sneijder zaten op de tribune.