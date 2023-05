Driehonderd personen betrokken bij vechtpartij Turkse verkiezingen in de Rai, twee gewonden

De politie heeft gisteravond en vannacht niemand aangehouden na de vechtpartij in de Rai, waar gestemd kon worden voor de Turkse verkiezingen. Op het moment dat de stembussen sloten werd het in het congrescentrum zeer onrustig. Volgens de politie waren er zo'n driehonderd personen betrokken bij de vechtpartij.

In een persbericht schrijft de politie dat agenten gisteravond rond 21.00 uur in de Rai een 'chaotische situatie' aantroffen, 'waarbij er een massale vechtpartij tussen ongeveer 300 personen gaande was'. Daarbij zijn twee mensen gewond geraakt.

"De politie treedt alleen op wanneer de organisatie de situatie niet onder controle heeft en daardoor de openbare orde in het geding komt", schrijft de politie. "Dit laatste is dan ook de reden dat we hebben opgetreden. De politie heeft vooralsnog geen aanhoudingen verricht."

Er wordt nu onderzocht welke strafbare feiten er gepleegd zijn en waarom de vechtpartijen uitbraken. Vanwege de ongeregeldheden kwam de politie met tientallen wagens ter plaatse. Volgens een woordvoerder van de Rai waren het geen stemmers die voor ongeregeldheden zorgden, maar waarnemers van politieke partijen die bij de verkiezingen aanwezig waren.