Twee tieners aangehouden voor explosies Zeilstraat

De politie heeft twee jongeren aangehouden voor de betrokkenheid bij twee explosies in de Zeilstraat in Zuid eind januari. Het gaat om een 17-jarige Amsterdammer en een 19-jarige uit Almere.

Het tweetal kwam in beide zaken in beeld bij de recherche tijdens het onderzoek. Het is nog niet duidelijk wat hun precieze rol was bij de explosies. Vorige week wist de politie al een 35-jarige Amsterdammer aan te houden in het onderzoek.

In twee dagen tijd ging er op de Zeilstraat twee keer een explosief af. Op 22 januari werd er een explosief in de deuropening van een café gegooid. Dat café werd werd later op last van burgemeester Femke Halsema gesloten. In de nacht van 23 op 24 januari ging er opnieuw een explosief af, deze keer bij een verhuurbedrijf dat naast het café gelegen is. De gevel, een centrale toegangsdeur van enkele woningen en een geparkeerde auto raakten daarbij beschadigd.