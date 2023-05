Zevende verdachte meldt zich voor mishandeling station Bijlmer Arena, drie verdachten nog vast

Een zevende verdachte heeft zich bij de politie gemeld voor de mishandeling van een man op station Bijlmer Arena van afgelopen vrijdag. Van alle aangehouden verdachten zitten er op het moment nog drie vast. Van een andere is het voorarrest geschorst en de laatste drie worden niet meer verdacht een aandeel te hebben gehad in de poging tot doodslag.

Gisteren hield de politie zes minderjarigen aan voor de mishandeling. Alle verdachten, inclusief degene die zich vandaag heeft gemeld, zijn tussen de 15 en 17 jaar oud. Van de zes verdachten die eerder werden aangehouden meldden vijf zichzelf nadat de politie onherkenbare beelden had getoond van de verdachten.

Op het spoor geduwd

Afgelopen vrijdagavond rond 21.25 uur vond de mishandeling op het station plaats. In video's die over het internet gingen is te zien hoe een grote groep jongens het nog steeds onbekende slachtoffer slaan en schopt. Onder andere tegen zijn hoofd, terwijl hij al op de grond van het perron van het station ligt.

Wanneer het slachtoffer vervolgens probeert op te staan, wordt hij door de groep op het spoor geduwd. De politie weet nog steeds niet wie het slachtoffer is, omdat het slachtoffer niet meer aanwezig was toen de hulpdiensten arriveerden.