Tot tenminste donderdagochtend geen metro 52 tussen CS en Zuid

De technische storing zorgde ervoor dat er tijdens de ochtendspits helemaal geen beweging in de metro kwam. Vanaf 11.00 uur reed de metro alleen tussen Noord en CS, de rest van het traject ligt er voorlopig dus nog even uit.

Volgens het GVB werd de storing veroorzaakt door een technisch defect in de energievoorziening van de metro op station Vijzelgracht. Uit nader onderzoek bleek later dat de stations Zuid en Europaplein met een vergelijkbaar probleem te maken hebben.

Het GVB laat weten dat metro 51 (Isolatorweg-CS) ter ondersteuning 'maximaal zal worden ingezet', net als tram 24 (tussen CS en Zuid). De pendelbussen die vandaag tussen Noord en Centraal Station werden ingezet, zijn inmiddels weer naar binnen gehaald.

"We vinden deze situatie heel vervelend voor de reizigers", meldt een woordvoerder van het GVB. "We zetten alles op alles om de exploitatie zo snel mogelijk weer in orde te hebben."