Met de nachtbus naar Berlijn: morgen ook vanaf Centraal

De nachtbus rijdt via Groningen, Bremen, Hamburg naar Berlijn en brengt reizigers binnen 10 uur naar de Duitse hoofdstad. Voor reizigers die laat op de avond richting Groningen moeten, hebben met de komst van de FlixBus een extra reismogelijkheid.

Eerst geen toestemming

FlixBus kreeg eind vorig jaar geen toestemming van de Vervoerregio Amsterdam, omdat er niet genoeg capaciteit zou zijn voor de bussen rondom Centraal. Volgens een woordvoerder van FlixBus is dit onzin, ''omdat aan de IJzijde wel capaciteit is tijdens nachtelijke uren''. Het vervoersbedrijf noemt ook als argument dat Sloterdijk geen fijne verblijfsruimte is voor reizigers in de nacht en dat het ook minder goed bereikbaar is. Sloterdijk blijft wel de centrale vertreklocatie van FlixBus.

De ov-autoriteit wees de aanvraag in eerste instantie af doordat het in- en uitstappen van de bus mogelijk voor problemen zou zorgen tijdens de spits. Dit probleem verdween nadat duidelijk werd dat de bussen alleen laat op de avond zouden vertrekken. De reizigers van de bus die vanuit Berlijn om 7.15 uur op Centraal aankomt, moeten wel op de opstapplaats voor touringcars aan De Ruijterkade uitstappen.

Vergunning tot 2024

FlixBus heeft nu voor één lijn toestemming gekregen, maar een woordvoerder van het vervoersbedrijf gaat ervan uit dat het daar niet bij blijft. Volgens de Vervoerregio Amsterdam is de nachtbus van Centraal naar Berlijn een proef en loopt de vergunning tot december 2024. Op dat moment loopt ook de GVB-concessie af en is het nog niet duidelijk wat er daarna gaat gebeuren.

De zero-emissie zones voor touringcars geldt niet voor Flixbus omdat de bussen onder openbaar vervoer vallen. Richting 2025 zal dat mogelijk anders zijn; de gemeente heeft de ambitie dat vanaf dat jaar het verkeer binnen de ring A10 uitstootvrij is.