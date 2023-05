Te weinig ijs en schimmel op het plafond: Jaap Edenbaan smacht naar nieuwe ijshal

De ijsverenigingen die gebruikmaken van de ijshal van de Jaap Edenbaan hopen op goed nieuws morgen. Dan wordt in de voorjaarsnota hoogstwaarschijnlijk bekend gemaakt of er geld wordt vrijgemaakt voor een nieuwe ijshal. Op dit moment is de ijshal sterk verouderd en is er te weinig ruimte voor alle shorttrackers, ijshockeyers en kunstschaatsers. "Voor trainingen moeten we nu soms uitwijken naar Utrecht, Hoorn of Alkmaar."

"Het is alsof je sport in de jaren '70", zo omschrijft directeur van de Jaap Edenbaan, Joris Wouters, de ijshal waar op dat moment getraind wordt door de kunstschaatsers. "De ijshal is sterk verouderd. We hebben schimmelvorming op het plafond, een tijdelijke ijsvloer, te kleine kleedkamers, koude douches en een te kleine opslag. Op sommige plekken is het zelfs onveilig. Dat moet gerenoveerd worden om deze sport in leven te houden", vertelt hij.

Sylvia Holtes is coach bij kunstschaatsverenigingen Ekijsa en FSA. De verenigingen hebben samen een wachtlijst van zo'n 350 leden. "De sport is enorm aan het groeien, maar wij kunnen daar helaas daar niet in voorzien. We moeten nu heel vaak 'nee' verkopen aan mensen die bij ons willen trainen."

Weinig ruimte voor pirouettes

Doordat er te weinig ruimte is wordt bijna elke vrije minuut benut om toch te kunnen trainen. "We beginnen bijna dagelijks om 07.00 in de ochtend, ook in het weekend", vertelt Holtes. "Daardoor kan niet iedereen door andere verplichtingen als school en werk meedoen. Ook staan we regelmatig met 40 mensen op het ijs. Terwijl je met kunstrijden ruimte nodig hebt om oefeningen te doen. Dat lukt nu niet."

Naast lange wachtlijsten komen sommige sporten voor nieuwe doelgroepen hierdoor ook moeilijk op gang. "We zien steeds meer jonge meiden die willen ijshockeyen en dat is een goede ontwikkeling. Maar het rooster zit al vol en we hebben te weinig faciliteiten in de kleedkamers. Dat is gewoon heel erg zonde", vertelt Wouters.

50 miljoen

Eind 2021 werd een grote renovatie aangekondigd. De ideeën die toen op tafel lagen zouden vijftig miljoen euro kosten. Hiervan wilde de gemeente de helft gaan betalen. Wouters: "Die plannen waren rond. Maar inmiddels is ons verteld dat die plannen heroverwogen gaan worden vanwege de coronacrisis en de stijgende prijzen door de oorlog in Oekraïne. Hopelijk krijgen we morgen wat meer zekerheid."