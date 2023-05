Stad nl Het AT5 Nieuws is weer terug: "We willen talenten de ruimte geven"

AT5 staat ook wel bekend als de springplank in de media. Al sinds de oprichting in 1992 begint hier op de redactie de carrière van journalistiek talent. De lijst met verslaggevers en presentatoren die in 'Hilversum' terecht zijn gekomen is lang en ook achter de schermen werken daar vele redacteuren, editors of cameramensen met een AT5-verleden. Het dagelijkse journaal was altijd een belangrijk onderdeel van die opleiding, maar de afgelopen jaren was die nieuwsuitzending, wegens bezuinigingen, even weg. Maar het AT5 Nieuws is terug, vanaf vandaag elke dag live op tv.

Opleiden van talent is naast nieuws maken natuurlijk bij AT5 een van de belangrijkste taken, weet ook Saïda Maggé, nu nieuwslezer bij de NOS, maar zoals zovelen gewoon begonnen bij AT5. "Alles wat ik nu doe heb ik geleerd bij AT5. Het feit dat ik nu ontspannen naar een uitzending toe kan werken en dat het meestal best wel goed gaat, dat heb ik allemaal hier geleerd", vertelt Maggé in de nieuwe studio in de OBA aan de Oosterdokskade, vlakbij het Centraal Station.

In bepaalde opzichten lijkt AT5 best wel een beetje op Ajax, die natuurlijk ook bekend staat om de jeugdopleiding. Tientallen jonge honden hebben hier stage gelopen, kwamen daarna freelancen en ontwikkelden zich vervolgens tot vaste kracht bij de stadszender. Naast de reguliere stages heeft AT5 ook het opleidingsprogramma Wij Zijn Amsterdam. Bij WZA krijgen jonge Amsterdammers zonder journalistieke achtergrond de kans om de kneepjes van het vak te leren.

Quote "We vinden het voor de Amsterdammers mooi om het nieuws in een pakketje aan te bieden" Altan Erdogan, hoofdredacteur AT5

Hoofdredacteur Altan Erdogan is verheugd over de terugkeer van de nieuwsuitzending. "We hebben ontzettend veel talenten en we zijn toch een soort springplank voor Hilversum. We willen die talenten de ruimte geven. De mooiste plek om die ruimte te geven is in een studio met nieuws. En we vinden het voor de Amsterdammers mooi om het nieuws in een pakketje aan te bieden."

Midden 2020 stopte AT5 met het dagelijkse nieuws vanuit een studio. "Het is een beetje alsof tram 16 weer door de Ferdinand Bol rijdt nadat het heel lang heeft open gelegen door de bouw van de Noordzuidlijn", aldus Erdogan.

Quote "Een stad als Amsterdam verdient een eigen nieuwsuitzending. Er gebeurt hier zoveel" Saïda Maggé - nieuwslezer NOS Journaal

Naast het opleiden is de terugkeer van het AT5 Nieuws ook belangrijk voor Amsterdam zelf. "Een stad als Amsterdam verdient een eigen nieuwsuitzending. Er gebeurt hier zoveel. Dat moet gewoon dagelijks te zien zijn", aldus Maggé, die afgelopen week even terug was op het oude nest om samen met de nieuwe presentatoren te oefenen. Erdogan is er helemaal klaar voor, maar zegt hij: "Het is ook AT5. Misschien gaat er ergens onderweg nog een klein dingetje fout, maar dat hoort erbij."

Damsko Naast het AT5 Nieuws lanceren we nog twee nieuwe programma's: Damsko en de Cultuurmachine met Nadine. In Damsko geeft verslaggever Waldy van Geenen de ruimte aan persoonlijke grote en kleine verhalen van Amsterdammers. Vanaf 15 mei elke maandag om 18.00 uur op tv en online op at5.nl. Enkele rubrieken zijn wekelijks terug te zien op het Youtube-kanaal AT5 Extra, op onze Instagram en op Facebook.

De Cultuurmachine met Nadine Rode lopers, feesten, evenementen en tentoonstellingen. De Cultuurmachine met Nadine duikt in de onmetelijke zee van culturele en kunstzinnige activiteiten in de stad. Elke week op vrijdag om 18.00 uur en in de herhalingen daarna laat Nadine van Ginkel zien waar het feestje is of waar Amsterdammers zich kunnen laten inspireren.

T-Mobile thuis: kanaal 902 Het AT5 Nieuws is dagelijks live om 17.30 uur en is daarna -vanaf 19 uur- ieder heel uur op tv te bekijken. Ook op de website en onze social media-kanalen zal de uitzending van het AT5 Nieuws dagelijks aan het begin van de avond te zien zijn.

