AT5 staat bekend als de springplank voor talent in de media. Al sinds de oprichting in 1992 leiden we journalistieke talenten op. Tientallen jonge honden hebben hier stage gelopen, kwamen daarna freelancen en ontwikkelden zich vervolgens tot vaste kracht bij de stadszender. Na een paar jaar worden ze vaak weggekaapt door Hilversum voor het 'grote' werk. In bepaalde opzichten lijkt AT5 best wel een beetje op de jeugdopleiding van Ajax.

Wij Zijn Amsterdam

Bij AT5 zijn we altijd op zoek naar talent en willen jonge mensen graag de kans geven om nieuwe dingen te leren en zich te presenteren.

In Wij zijn Amsterdam laten jonge Amsterdammers zien waar ze zich in de stad over verwonderen of over druk maken èn ze duiken in zaken waar ze meer over te weten willen komen. En dat wordt door de jongeren zelf gefilmd en gemonteerd. Kijk hieronder of via YouTube naar de reportages.