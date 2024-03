Haartransplantaties steeds populairder, maar: "Kaalheid moet je omarmen, je bent wie je bent"

Voor veel mannen is het een grote angst: kaal worden. Een haartransplantatie is dan ook steeds populairder aan het worden. Een dure ingreep die niet zonder risico's is. En uit steeds meer onderzoeken blijkt bovendien dat steeds meer mannen kaal worden door in de toekomst. Tiago van het jongerenprogramma Wij Zijn Amsterdam vroeg zich dan ook af: moeten we kaal zijn niet gewoon accepteren?

Wat is Wij Zijn Amsterdam?

In Wij Zijn Amsterdam maken we verhalen die zijn gemaakt en bedacht door jonge Amsterdammers tussen de 18 en 30 jaar. Zij hebben zich opgegeven om mee te doen aan dit project en door hun ogen willen we laten zien wat er allemaal speelt in de stad, in hun buurt of wijk.

