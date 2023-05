Harry (84) en Giem (79) behalen zwarte band in judo: "Ze hebben het dik verdiend"

Judoka's Giem Go-Tan (79) en Harry Tan (84) zijn dan wel op leeftijd, toch gingen ze dit weekend in sportschool Pleizier in Zuidoost op examen voor de zwarte judoband. En met succes.

Giem en Harry zijn zelf vrij nuchter over prestatie. "Ik heb plezier in het trainen en daarom doe ik dit'', zei Giem. Harry vervolgde: "Ik vind het krijgen van de zwarte band eigenlijk een beetje te veel eer. Mijn doel is om de natuurlijke afbouw een beetje af te remmen, maar dat is dan ook het maximale voor mij."

Hun coach Kaisan Pleizier is apetrots: "Harry en Giem zijn een voorbeeld voor andere ouderen, die niet zoveel meer bewegen. Het is dik verdiend dat ze de zwarte band hebben behaald."

Volgens Pleizier is het bijzonder dat Harry en Giem de zwarte band behalen. "Maar 1 op de 1000 mensen die begint met judo behaalt ooit de zwarte band." Om dit voor Harry en Giem op hun leeftijd ook mogelijk te maken heeft de Judobond het examen ietwat aangepast.

Op de vraag wat er met de oude, bruine band en het diploma gaat gebeuren reageert het echtpaar stellig. "De oude band gaan we natuurlijk bewaren. Het is toch zonde om die weg te gooien?!'' Daarentegen zal het diploma niet worden opgehangen. ''Het is geen Picasso."