Teleurgestelde Ajaxfans druipen al na 9 minuten af: "Kan toch gewoon normaal doen?"

In een seizoen waarin het al toch al niet over rozen gaat, beleefden Ajax-supporters vandaag opnieuw een bijzonder slechte middag. Een paar uur voordat Feyenoord het kampioenschap binnensleepte, werd de uitwedstrijd bij FC Groningen binnen negen minuten gestaakt. AT5 sprak een paar teleurgestelde fans: "Heel vervelend dat ze het zo moeten verpesten."

"Hartstikke sneu, ook voor de Ajax-supporters", aldus een meisje dat Groningen-fan is, maar dus wel medelijden heeft voor de Ajacieden die voor nog geen tien minuten voetbal naar het noorden zijn afgereisd. "Ik snap ook niet waarom ze vuurwerk het veld op moeten gooien."

"Ik had er veel van verwacht. Een leuke pot. Maar dan gaat het gewoon mis. Jammer, maar er is niets aan te doen", vertelt een jongen die ook fan van Groningen is, maar evenzeer medelijden heeft met alle Ajax-fans. "Ik vind dat ze de helft van hun geld moeten terugkrijgen", zegt hij, waarschijnlijk nog niet wetende dat Ajax inmiddels aan de fans heeft beloofd alle gemaakte kosten te vergoeden.