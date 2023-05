Geen geld voor renovatie Paradiso in Voorjaarsnota, maar directeur is nog niet bezorgd

Het staat toch duidelijk in de Voorjaarsnota Amsterdam: 'Er is helaas geen geld voor de renovatie en uitbreiding van Paradiso.' Met als voetnoot dat de gemeente wel wil bijdragen om de geluidsoverlast terug te dringen. De algemeen directeur van Paradiso Geert van Itallie maakt zich vooralsnog geen zorgen. "De gemeente pakt zijn verantwoordelijkheid heus wel."

"Daarnaast willen we vanaf daar een nieuwe ingang gaan maken onder de grond. Zodat er minder lawaai is op straat. En we hebben aan de andere kant van het gebouw de ondergrondse fietsenkelder die nu leeg staat. Dus we kunnen aan 2 kanten uitbreiden."

Acht maanden terug kocht Paradiso een stukje land direct naast de poptempel. Het is de bedoeling dat er een aanbouw komt. "Om ruimte te creëren," zegt directeur Van Itallie, "want ons eigen gebouw zit propvol."

"Er is vanuit de gemeente wel degelijk gesteld dat wij er op moeten kunnen vertrouwen dat een deel van de kosten - en dat zal hopelijk het grootste deel zijn omdat het met name het oude gebouw betreft - door de gemeente gedekt gaan worden."

Als je de Voorjaarsnota mag geloven, hoeft Paradiso nauwelijks op een bijdrage van de gemeente te rekenen, maar dat is volgens Van Itallie een misvatting. "Wat wij hier al 55 jaar doen mag niet verdwijnen. Dus de gemeente pakt zijn verantwoordelijkheid heus wel. Daar heb ik alle vertrouwen in."

Het meeste geld gaat dus zitten in de renovatie van de poptempel. De geluidsisolatie is beroerd en erg duurzaam is het oude pand ook niet. In de muren en gevels zitten scheuren en dus moet de fundering aangepakt worden. "Er is echt strikte noodzaak en urgentie om dat aan te pakken," zegt Van Itallie.

Maar echte toezeggingen zijn er nooit gedaan. "Nee, dat kan nog niet. De gemeente kan pas hard toezeggen als je in de Voorjaarsnota staat of een andere begroting. De boodschap vorige week was: voor de langlopende, grotere projecten is dit vooralsnog het budget. Daar zit Paradiso niet bij maar dat hadden we ook nog niet verwacht. Want onze plannen zijn nog niet concreet."

Op zoek naar donateurs en investeerders

Paradiso hoopt dat de plannen binnen acht tot tien jaar gerealiseerd kunnen worden. Eerst die 50 miljoen euro bij elkaar harken. En Paradiso kijkt daarbij niet alleen naar de gemeente. De poptempel zoekt donateurs en investeerders. "En fondsen." zegt de directeur. "We willen de zaak ook flink duurzamer maken. Dat moet ook gebeuren en daar is hopelijk geld voor te vinden. We hebben onlangs een bouwfonds opgericht. Zodra we concretere plannen hebben gaan we actief werven."

Een woordvoerder van wethouder Touria Meliani (Kunst & Cultuur) laat in een reactie aan AT5 weten dat er goed contact is met Paradiso en dat er ook gesprekken zijn gevoerd over de renovatie. "Daarin is ook duidelijk gemaakt dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden. Het college heeft een groot hart voor Paradiso, en investeert daarom nu een half miljoen in het tegengaan van geluidsoverlast."