Ondanks recente Michelinster sluit restaurant Vanderveen in Zuid

Het onlangs met een Michelinster bekroonde restaurant Vanderveen in de Beethovenstraat moet de deuren sluiten. Het is het restaurant niet gelukt om de coronaperiode te boven te komen.

‘We zijn allemaal intens teleurgesteld. We hebben heel hard gewerkt, maar hebben het tij niet meer kunnen keren na de coronaperiode en uiteindelijke ongeschiktheid van onze locatie. Dat we op de valreep deze

prachtige waardering ontvingen voor het restaurant waar we allemaal zo in geloven, maakt het

extra complex”, aldus eigenaar Thijs Koster.

Amsterdam kreeg er een kleine maand geleden drie restaurants bij met een Michelinster, waar Vanderveen er een van was. Het restaurant opende in 2018 de deuren en kort daarna werd besloten om er een informeel fine dining restaurant van te maken. Het trok daarvoor George Kataras aan als chef de cuisine en Mohamed Aous als sommelier.