Amsterdam heeft er drie restaurants met een Michelinster bij, Vinkeles krijgt tweede ster

De restaurants Coulisse aan de Oosterburgergracht, Vanderveen in de Beethovenstraat en Bistro de la Mer in de Utrechtsestraat hebben voor het eerst een Michelinster ontvangen. Restaurant Vinkeles op de Keizersgracht ontvangt een tweede ster. Dat werd bekend tijdens de uitreiking vandaag in theater De La Mar.

Vanderveen en Coulisse weerspiegelen volgens de Michelin Gids Nederland een 'inventiviteit van de huidige tijdsgeest'. De à la carte van Bistro de la Mer laat zien dat de chefs de traditie naar hun hand kunnen zetten, aldus Michelin. Dat De la Mer een ster krijgt is extra bijzonder, die zaak is van dezelfde eigenaren van restaurant De Juwelier en die kreeg vorig jaar een eerste ster.

Tweede ster

Restaurant Vinkeles van chef-kok Jurgen van der Zalm op de Keizersgracht, wint een tweede ster. Het is het enige restaurant in Nederland waarbij dat dit jaar gebeurt. "Klassiek vakmanschap in de vorm van verbluffende sauzen en speelse creativiteit gaan hand in hand bij Vinkeles", schrijft Michelin.

"Of hij nu volledig vegetarisch kookt of een luxeproduct sublimeert: Jurgen van der Zalm bekoort telkens weer met een boeiend smakenspektakel."

Ster verloren

Restaurant Lastage op de Geldersekade verliest de enige ster die zij sinds 2011 hadden. Wel hebben Lazuur op het Purmerplein en Wils Bakery Cafe op het Stadionplein een Bib Gourmand-onderscheiding gekregen van Michelin. Deze prijs is voor plekken die bekend staan om hun goede prijs-kwaliteitverhouding, waar je voor veertig euro drie volwaardige gangen naar keuze kan eten.