Het regent Michelinsterren in de stad: "Het mooiste dat je kan behalen als chef"

Normaal is De Juwelier gesloten op maandag, maar vandaag kwam al het personeel bij elkaar om de uitreiking van de Michelinsterren te bekijken. Souschef Moriaan had gisteren al een grote fles champagne koud gezet. Tot zijn grote blijdschap kon deze fles écht open vanmiddag. Het restaurant kreeg hun eerste ster en daar werd goed op geproost. "Het is het hoogste dat je kunt behalen als chef, dus dat is supermooi", aldus Moriaan.

Straat vol sterren

Een paar honderd meter verderop was er ook grote vreugde bij restaurant Zoldering. Tot hun eigen verbazing wonnen zij ook hun eerste Michelinster. "Wij waren gewoon aan het werk en opeens kwam één van de eigenaren met tranen in zijn ogen binnen", vertelt souschef Jonathan. "Het is heel onwerkelijk, het moet nog even landen. Maar we zijn heel blij."