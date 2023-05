De Digitale Stad van Marleen Stikker opgenomen in Unesco-erfgoed

De Digitale Stad (DDS), die in de jaren 90 werd opgericht in Amsterdam, is door Unesco opgenomen in het register Memory of the World. Met deze lijst vraagt Unesco aandacht voor het behoud van documentair erfgoed.

Marleen Stikker - Sebastiaan ter Burg

De Digitale Stad was een van de vier Nederlandse inzendingen. DDS werd bijna dertig jaar geleden opgericht in Amsterdam door Initiatiefnemer Marleen Stikker, zij werd ook meteen burgemeester van de virtuele stad. DDS was een van de eerste onlinegemeenschappen ter wereld en moest het internet toegankelijk maken voor iedereen. Op het platform konden gebruikers met elkaar praten in chat rooms en deelnemen aan online activiteiten. Ook vond je er het stadhuis, een postkantoor (voor e-mails) en de bibliotheek. Via het Centraal Station kon men het internet op. De impact was groot: na zes weken had de virtuele stad al meer dan tienduizend inwoners. Veroudering hard- en software Er staan nu in totaal zeventien Nederlandse erfgoederen, waaronder het dagboek van Anne Frank, tussen ruim vijfhonderd stukken in de lijst. ''De Digitale Stad inspireerde vele andere netwerken wereldwijd,'' valt te lezen in de nominatie.

Opstelling DDS in Amsterdam Museum - Amsterdam Museum via Flickr

Nog nooit eerder is er een volledig digitaal erfgoed opgenomen in het register. Maar dat is wel belangrijk, vinden de samenstellers van de erfgoedlijst. Een groot deel van het digitale erfgoed dreigt namelijk verloren te gaan door de snelle veroudering van hard- en software. Doordat DDS nu officieel in het register wordt opgenomen kunnen toekomstige generaties volgens UNESCO ''die vroege, eerste, experimentele dagen van het internet ervaren en onderzoeken.''