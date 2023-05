Marktwaakhond verbiedt overname AEB door Afvalverwerking Rijnmond

Door de overname zou het bedrijf veruit de grootste afvalverwerker worden van het land. De verwerkingscapaciteit van de twee partijen samen zou ruim twee keer zo groot als de nummer twee worden. "Vooral gemeenten in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zouden na het samengaan van deze bedrijven meer moeten gaan betalen voor de verwerking van huisvuil", legt bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM uit over het verbod. "Er zijn onvoldoende alternatieven."

Na aanhoudende problemen bij de afvalverwerker besloot het het college in 2019 om AEB te privatiseren. Nadat de verkoop door de coronacrisis uitgesteld werd, bereikte Amsterdam in 2021 een akkoord met de Rotterdammers. De ACM onderzocht de overname en kwam tot conclusie dat er te weinig andere spelers op de markt zijn die op zo'n grote schaal afval kunnen verwerken. Andere verbrandingscentrales liggen daarnaast te ver voor de meeste gemeenten en daarom zouden de afvalwerkers na de overname een hogere prijs kunnen rekenen, wat weer wordt doorberekend aan de inwoners van de gemeenten.

Opnieuw beslissen

Het college zag de overname door de 'Rotterdamse broer' van het AEB wel zitten en 'betreurt' het dat deze niet door kan gaan. Daarnaast staan ze niet achter de analyse die de ACM heeft gemaakt. Ze zijn het vooral niet eens met de keuze om de afvalmarkt als regionaal te beschouwen en transportafstand als criterium te nemen voor het verbod. Afvalverwerking Rijnmond zou eventueel in beroep kunnen gaan, maar het besluit wordt niet opgeschort. De overname is daardoor definitief van de baan.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Reinier van Dantzig dat vanwege het besluit de gemeente opnieuw voor de keuze staat om het AEB te verkopen of te behouden. "Het college kan samen met de raad een goed onderbouwd besluit nemen over de toekomstige relatie van de gemeente met het AEB." Van Dantzig laat weten dat het college binnen enkele weken een besluit gaat voorleggen aan de raad.