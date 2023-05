Kijk de nieuwe talkshow: OBA live

Wat hebben een hippe booktokker, een betrokken striptekenaar en een hoogleraar jeugdliteratuur gemeen? Ze zitten alle drie bij aan tafel in de eerste uitzending van de nieuwe talkshow van AT5: OBA live!

AT5

De kranten staan er vol van, leesniveau van kinderen is laag, jeugd leest nauwelijks meer en 25% van de jeugd dreigt daarmee laaggeletterd te worden. M aar wat betekent “laaggeletterd” en hoe kunnen we dat enorme percentage omlaag krijgen?

Laaggeletterdheid

Je bent als volwassene laaggeletterd, als je moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak heb je dan ook beperkte digitale vaardigheden volgens Stichting Lezen en Schrijven.

Hoogleraar jeugdliteratuur Yra van Dijk

We gaan in Nederland steeds slechter lezen zo blijkt uit onderzoek. Terwijl landen om ons heen het niet zo slecht doen of juist beter gaan lezen. Daar zijn verschillende oorzaken voor vertelt hoogleraar jeugdliteratuur Yra van Dijk. "Vooral het leesonderwijs op de basis- en middelbare school is niet goed genoeg." Laaggeletterdheid heeft enorme gevolgen volgens Yra: "Het is moeilijk om werk te vinden, solliciteren is lastig. Je wordt afhankelijk van mensen die wel kunnen lezen en schrijven en je bent vatbaarder voor fake news bijvoorbeeld."

Booktokker Noah de Campos Neto / @jetweedevader

Als booktokker laat deelt Noah de Campos Neto zijn enthousiasme voor boeken met anderen. Hij heeft op het moment 27k volgers en zijn video's hebben in totaal 1,5 miljoen likes. Zelf is hij ook meer gaan lezen. "Er ging een wereld voor mij open," vertelt hij. "Het is super belangrijk dat er jonge mensen, rolmodellen, zijn," reageert Yra.

SiMSALABiMS

Ook herkenning is belangrijk om mensen enthousiast te maken voor lezen. George Adegite draagt hieraan bij. Hij is grafisch kunstenaar en striptekenaar. Hij heeft een strip gecreëerd met niet alleen mensen die op hem lijken maar die ook dezelfde taal spreken. Elke strip is gebaseerd op verhalen van de bewoners uit de Bijlmer en George gooit ze zelf door de brievenbussen.

Striptekenaar George Adegite

Fan van George zijn strips? 26 mei worden werken van George en andere internationale striptekenaars geveild bij de OBA.