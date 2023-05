Verdachte schietpartij aangehouden in trein naar Amsterdam, politie vindt vuurwapen

In een sprinter naar Amsterdam heeft de politie een man aangehouden die verdacht wordt van een schietpartij eerder op de avond in Rotterdam. Door de ingreep is het treinverkeer tussen de twee steden stilgelegd. Ook tussen Amsterdam en Utrecht rijden er daardoor geen treinen.

Eerder op de avond zou de man in de buurt van de Provenierssingel, vlakbij Rotterdam Centraal, iemand hebben neergeschoten. Het slachtoffer zou aanspreekbaar naar het ziekenhuis zijn gebracht, meldt RTV Rijnmond. Een tweede verdachte is kort na de schietpartij in de buurt van Blijdorp aangehouden.

De politie kreeg later het vermoeden dat de man in de trein naar Amsterdam was gestapt en legde daarom het treinverkeer met Rotterdam stil. De verdachte werd uiteindelijk in een stilstaande trein die bij het station van Abcoude stond aangehouden.

Het perron waar de trein staat, is nog altijd door de politie afgezet. Ook het overige treinverkeer tussen Amsterdam en Rotterdam en tussen Amsterdam en Utrecht ligt op dit moment stil. Rond 0.45 uur is het nog onduidelijk wanneer de treinen weer kunnen rijden.