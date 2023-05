School Spinoza20first in Oost gesloten vanwege bedreiging, examens verplaatst

Spinoza20first aan de H.J.E. Wenckebachweg in Oost houdt vandaag de deuren gesloten. Volgens de middelbare school is er een bedreiging binnengekomen.

School vandaag gesloten Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, Vanwege een bedreiging aan school is het Spinoza20first vandaag gesloten. De examens worden verplaatst naar het Spinoza Lyceum. Meer informatie volgt later op de dag. Met vriendelijke groet, Jan Paul Beekman namens de schoolleiding Spinoza20first

Zo'n 900 leerlingen zouden vandaag eigenlijk op de school aanwezig zijn en 50 van hen zouden eindexamen doen op deze locatie. "Hoewel we de kans op een gewelddadig incident vrij klein achten, vinden we het niet verantwoord om vandaag ook maar enig risico te lopen", schrijft Beekman in een andere brief aan de ouders.

De school verwacht vooralsnog dat het onderwijs op donderdag weer gewoon plaats kan vinden. "Mocht het anders zijn dan ontvangt u hierover vandaag van mij of een van de afdelingsleiders nadere informatie", aldus Beekman in de brief.

Spinoza20first is een relatief nieuwe daltonschool en een dependance van het Spinoza Lyceum.