Gedeukte schaal en tattoo bij Schiffmacher: Stekelenburg blikt terug op loopbaan

Na vijf keer landskampioen te zijn geweest, vier keer de KNVB-beker omhoog mocht liften én vier keer de Johan Cruijff Schaal te winnen is het voor 'Steek' tijd om te stoppen. Maar de doelman keepte bijna niet in het rood-wit van de Amsterdammers, maar in de kleuren van Haarlem. "Mijn moeder had het overschrijvingsformulier al weggebracht, maar toen zij thuiskwam kregen we het belletje van Ajax. Ze is toen als een gek terug gefietst om dat formulier mee naar huis te nemen."

Kabels

Een legendarisch Stekelenburg-moment in het shirt van Ajax was het moment dat hij tijdens de busrit naar de huldiging de kampioensschaal uit zijn handen liet vallen. "Dit was de 30e landstitel en het was natuurlijk uitzinnig allemaal. We waren onderweg richting de huldiging en de sfeer viel toen een beetje dood. Ik keek Jan Vertonghen aan en zei wanneer kunnen het dak van de bus op, hij woonde daar namelijk in de buurt. Dus wij gaan dat dak op en zitten een beetje naar al die mensen te zwaaien terwijl we de schaal vasthouden en ik draai mij om en zie opeens die kabel. Ik moest snel reageren en je kan natuurlijk niet alles vasthouden."